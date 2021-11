Oluen, siiderin, long drink -juomien sekä virvoitusjuomien ja kivennäisvesien kotimaanmyynti oli yhteismäärältään 226 miljoonaa litraa tämän vuoden heinä–syyskuussa, kertoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry. Tiedot perustuvat Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritysten myyntitilastoihin.

Juomien kokonaismyynti kasvoi 5,7 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kesän poikkeuksellisesta helteestä huolimatta alkoholipitoisten panimojuomien myynti laski 1,4 prosenttia.

Yhteensä Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritykset myivät olutta kolmannella vuosineljänneksellä 90 miljoonaa litraa. Edellisestä vuodesta oluen myynti laski 2,9 prosenttia. Long drink -juomia myytiin 15,6 miljoonaa litraa ja kasvua oli 7,9 prosenttia. Siiderimyynti laski hieman. Siideriä myytiin 6,4 miljoonaa litraa ja myynti laski 0,4 prosenttia.

Sen sijaan alkoholittomia juomia myytiin merkittävästi enemmän kuin vuotta aiemmin kolmannella vuosineljänneksellä. Myynti kasvoi heinä–syyskuussa 13,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Virvoitusjuomia myytiin 78,3 miljoonaa litraa ja kivennäisvesiä 35,6 miljoonaa litraa. Virvoitusjuomamyynti kasvoi 7,7 prosenttia ja kivennäisvesien myynti kasvoi 29,2 prosenttia.

Suomalaisten vesien kulutus on edelleen EU-maiden pienintä, 24,6 litraa henkilöä kohden vuodessa. Virvoitusjuomia suomalaiset juovat noin 54,6 litraa henkilöä kohden vuodessa. Luvusta noin puolet on sokerittomia tai vähäkalorisia juomia. Kulutus on alle eurooppalaisen keskitason.