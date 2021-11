Sijoitusasuntoihin otetut lainat kasvavat nyt tuplavauhtia omistusasuntolainoihin verrattuna

Lainakannan kasvu on tänä vuonna rikkonut ennätyksiä, eikä syyskuu ollut poikkeus. Uusia asuntolainoja nostettiin syyskuussa kahden miljardin euron arvosta, mikä on enemmän kuin koskaan aiemmin syyskuussa. Viime vuoteen verrattuna kasvua on kuusi prosenttia.

Tasaantumista on kuitenkin näköpiirissä, sillä Suomen Pankin tilastojen mukaan lainakannan kasvuvauhti on pysynyt heinäkuun jälkeen samalla tasolla. Vuosikasvuvauhti on 4,3 prosentin luokkaa.

Asuntokauppa on käynyt koronapandemian aikana rivakasti, ja valtaosa nostetuista lainoista on omistusasuntoihin otettuja (91 prosenttia). Tällä hetkellä sijoitusasuntoihin otettujen asuntolainojen kanta kasvaa kuitenkin nopeammin: maaliskuun jälkeen sijoitusasuntoihin otetut lainat ovat kasvaneet kaksi kertaa nopeammin kuin omistusasuntoihin otetut.

Aiemmilta kuukausilta ei ole saatavissa vastaavia tietoja, sillä Suomen Pankki on eritellyt sijoitusasuntoihin otetut lainat omistusasunnoista vasta maaliskuusta saakka.

Osaltaan asuntolainojen kiivasta nostotahtia ylläpitää matalana jo vuosia pysynyt korkotaso. Uusissa asuntolainoissa keskikorko oli syyskuussa 0,72 prosenttia. Lukema on pysytellyt samana jo pari vuotta.

Sijoitusasuntolainoissa keskikorko (0,87 prosenttia) oli syyskuussa korkeampi kuin omistusasunnoissa (0,71 prosenttia).

Suomalaiset pankit eivät ainakaan vielä ole raportoineet merkittävästi kasvaneista ongelmista asuntolainojen takaisinmaksussa, vaikka Suomen Pankin mukaan luottotappioissa on viime vuoden alun jälkeen ollut pientä kasvua.

Tänä vuonna vuoden kolmannella neljänneksellä hoitamaton asuntolainakanta jopa pieneni hiukan. Syyskuun lopussa hoitamattomien lainojen osuus koko asuntolainakannasta oli 1,5 prosenttia. Hoitamattomia lainoja on hieman enemmän omistus- kuin sijoitusasunnoissa.

Laina määritellään hoitamattomaksi, kun maksut ovat yli 90 päivää myöhässä, tai on syytä olettaa ettei velallinen suoriudu maksuista.