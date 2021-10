Turkulaisyhtiön irtokeula palkittiin Lontoossa

Turkulaisen ILS:n suunnittelema moottoroitu jäätämurtava irtokeula on palkittu Lontoon Tugtechnology 2021 -hinaajakonferenssissa. Se voitti vuoden innovaatio -palkinnon.

Vuoden innovaatio -palkinto myönnetään innovatiiviselle tuotteelle, järjestelmälle tai palvelulle, jonka katsotaan vaikuttaneen merkittävästi käytössä olevien hinaajien suunnitteluun, rakentamiseen tai toimintaan.

ILS on patentoinut kehittämänsä ratkaisun.

– Tämä palkinto on suuri tunnustus paitsi meille, myös koko suomalaiselle meriteollisuudelle. Irtokeula on modernin suomalaisen jäänmurtoteknologian viimeisin taidonnäyte, ja se on tiiviin yhteistyön tulos. Hanke on ollut hyvä esimerkki suomalaisesta innovatiivisuudesta, ILS:n toimitusjohtaja Kristian Lehtonen sanoo tiedotteessa.

