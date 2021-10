SAS laskussa Tukholmassa, toimitusjohtaja säikäytti

Skandinaavisen lentoyhtiö SAS:n kurssi on ollut Tukholman pörssissä maanantaina rajussa laskussa. Pudotuksen taustalla on toimitusjohtaja Anko van der Werffin haastattelu tanskalaisessa Finans-talouslehdessä, jossa hän ennakoi SAS:n selviytymistaistelun jatkuvan.

Van der Werff toteaa haastattelussa, että SAS jatkaa "taistelua selviytyäkseen" ja että muutostyötä on jatkettava, jotta lentoyhtiön tulevaisuus voidaan turvata.

– Kun katson markkinoiden tämän hetken tilannetta, muutoksia asiakaskunnassamme sekä velkojemme määrää, on aivan selvää, että meidän on tehtävä asioita merkittävästi eri tavalla. SAS:n muuttaminen niin, että meillä voi olla tulevaisuutta, on kuitenkin vaikeaa, Anko van der Werff sanoi Finansille.

Koronapandemia on aiheuttanut globaalille ilmailualalle valtavat tappiot. Van der Werff korostaa koko liiketoimintaympäristön muuttuneen ja toteaa sen vaativan neuvotteluja SAS:in ammattiliittojen kanssa suuremmasta joustavuudesta, tehokkuudesta ja kustannusten laskusta.

SAS joutuu todennäköisesti tekemään omistajilleen uuden suunnatun annin kerätäkseen varoja, ennakoi Nordentin ekonomisti Per Hansen. Hänen mukaansa SAS pääsee takaisin kannattavaksi vasta vuonna 2023, joten uuden antikierroksen kohdalla kyse on vain sen ajoittamisesta.

Puolen päivän jälkeen SAS:n kurssi oli Tukholman pörssissä 12,5 prosentin laskussa.