Knowit laajenee Turkuun yritysostolla

It-alan konsulttiyritys Knowit on saanut päätökseen yrityskaupan, jonka myötä siihen on yhdistynyt kaksi yritystä, Cybercom ja Capacent. Näistä Cybercom on toiminut jo aiemmin Turussa, jossa työskentelee vajaat 10 työntekijää. Yritys on vastikään muuttanut uusiin, isompiin toimitiloihin.

Suomessa Knowit työllistää nyt 400 ihmistä ja Pohjoismaissa kaikkiaan 4 000. Tukholman pörssissä listattu Knowit Group toimii myös Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Puolassa.

Suomessa Knowit tavoittelee kovaa kasvua esimerkiksi pilviratkaisuilla, data-analytiikalla ja liikkeenjohdon konsultoinnilla.

– Voimien yhdistäminen oli meille luonteva askel, ja pystymme ottamaan vastaan vaativampia ja suurempia toimeksiantoja innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseksi, Knowit Solutions Oy:n toimitusjohtajaksi nimitetty Tapio Koivisto tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Koivisto toimi aiemmin Cybercom Finlandin toimitusjohtajana.

– Näen runsaasti mahdollisuuksia orgaaniseen kasvuun Suomessa, jossa sekä yksityinen että julkinen sektori ovat erittäin innostuneita hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia, Koivisto sanoo.

Konsernin yrityksistä Knowit Solutions tarjoaa digitaalisia ratkaisuja, Knowit Insight liikkeenjohdon konsultointia ja Knowit Experience digitaalisen asiakaskokemuksen ratkaisuja. Palveluihin kuuluvat muun muassa strateginen ja operatiivinen suunnittelu, palvelumuotoilu, digitaaliset palvelut, edistynyt analytiikka, pilvipalvelut, ketterä ohjelmistokehitys ja laadunvarmistus.

Kaikki Knowitin, Cybercomin ja Capacentin työntekijät jatkavat yrityksessä vanhoina työntekijöinä. Suomessa Knowitin pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Muut toimipisteet sijaitsevat Tampereella, Turussa ja Oulussa.

Knowit on perustettu vuonna 1990. Knowit Group on ollut listattuna pörssissä vuodesta 1997 ja se on tällä hetkellä Nasdaq OMX Stockholm Mid Cap -listalla.