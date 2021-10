timo.anttila@ts.fi

Handelsbankenin Suomen maajohtajalla Hanne Katramalla piti keskiviikkona kiirettä. Hän sai selittää selittämisen jälkeenkin, että pankin toiminnat Suomessa ovat myynnissä, mutta palvelut toimivat yhä normaalisti. Niitä ei ajeta saman tien alas.

– Asiakaspalvelumme ja uusasiakasmyyntimme jatkuvat ennallaan, eikä nyt käynnistyvä liiketoimintojen myynti vaikuta asiakkaisiimme. Jatkamme liiketoimintaamme normaalisti. Huolehdimme palvelusta ja saavutettavuudesta koko prosessin ajan. Uskon vahvasti siihen, että asiantunteva neuvonta ja asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin keskittyvä palvelu ovat jatkossakin menestyksen ytimessä, hän sanoi puhelinhaastattelussa.

– Me myönnämme yhä esimerkiksi asuntolainoja. Niitä voi hakea meiltä. Me hoidamme yhä asiakkaiden varallisuutta entiseen tapaan. Yritys- tai taloyhtiöasiakkaiden tilanne jatkuu entisellään. Heidän ei tarvitse tehdä nyt mitään, Katrama jatkoi.

Pankkialalla työskentelevät ihmiset heräsivät keskiviikkona uuteen päivään hämmästyneenä edellisen iltana julkistetun myynti-ilmoituksen jälkeen.

Miksi ihmeessä pankki ilmoittaa kannattavien toimintojen myynnistä Suomessa ja Tanskassa, kun asiakkailla on etenkin Handelsbankenin leipälajissa varainhoidossa tapana vaihtaa pankkia pienenkin rasahduksen jälkeen?

Miksi ei ensin tehty kauppoja ja vasta sen jälkeen kerrottu toimintojen myynnistä? Nyt myytävän liiketoiminnan arvo saattaa sakata, koska Handelsbankenin toimintaa uhkaa myynti-ilmoituksen jälkeen asiakaskato.

Yksi kysymys voisi myös olla, miksi Handelsbanken myy sinänsä kannattaa liiketoimintaa? Pankki kirjasi toiminnoistaan Suomessa tammi-syyskuussa tänä vuonna 61,8 miljoonan euron liikevoiton, jossa on kasvua viime vuoden vastaavasta ajasta 19 prosenttia. Tanskassa luvut ovat hieman suuremmat ja kasvu 18 prosenttia.

Handelsbanken-konsernin toimitusjohtaja Carina Åkerström kertoi tiedotustilaisuudessa Tukholmassa keskiviikkoaamuna, että myynti liittyy pankkikonsernin kustannussäästöihin. Suomen ja Tanskan liiketoiminta on tuottanut Handelsbanken-konsernin liikevoitosta kahdeksan prosenttia, kun toimintojen kustannusosuus on ollut 13 prosenttia. Pankki jatkaa toimintaansa kotikentällään Ruotsissa sekä Norjassa, Hollannissa ja Britanniassa.

– Uskon, että Handelsbankenin selitys kasvun vaikeudesta Suomessa on totta. Kasvaminen Suomessa vaatisi paljon nykyistä isompia ponnistuksia, yksi toisessa pankissa työskentelevä pankinjohtaja sanoo.

Handelsbankenin markkinaosuus on ollut Suomessa pieni. Lainoissa sen osuus on ollut viisi ja talletuksissa kolme prosenttia. Yrityspuolella pankki on viime vuosina ollut eniten kiinnostunut taloyhtiölainoista, joissa pankin varovaisen toimintatavan mukaisesti riskit ovat pienempiä. Pankinjohtajat kertovat, että Handelsbanken on kilvoitellut taloyhtiöasiakkaista tosissaan ja ollut hinnoittelussaan "erittäin aggressiivinen".

Handelsbankenilla on Suomessa 27 konttoria, varainhoitopalveluja ja investointipankki. Se työllistää Suomessa yhteensä noin 600 henkilöä. Turun konttorikin on kohtuullisen iso, sillä siellä on 22 työntekijää.

Keskiviikkona paljon pohdittu kysymys oli, mikä tai kuka Handelsbankenin toiminnot Suomessa ostaisi ja menisivätkö ne edes kaupaksi yhtenä palana. Suurimmat Nordea ja OP-Ryhmä tuskin saisivat niitä ostaa, jos kiinnostusta edes olisi. Ålandsbanken tuskin haluaa ostaa konttoriverkkoa, joka on suureksi osaksi päällekkäin sen oman konttoriverkon kanssa. Danske Bankin kanssa on vähän sama juttu.

Moni tähän juttuun haastateltu epäili, riittäisivätkö pörssiin listautuneen Omasäästöpankin tai Aktian voimavarat Handelsbankenin koko Suomen-toiminnan nielaisemiseen. Ainakin rahasta ja pääomasta voisi tulla pulaa.