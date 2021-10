Muoti- ja urheilukauppa ry:n tuoreet tilastot viestivät kuluttajien kiinnostuksen heränneen, mutta muotikauppa on yhä kaukana koronapandemiaa edeltävästä myynnistä. Alan sisällä poikkeus on urheilukauppa, joka on jo ylittänyt pandemiaa edeltävän liikevaihdon.

Muotikaupan alamäkeä vauhditti se, että erilaisia juhlia ja tapahtumia ei koronan aikaan ole juuri järjestetty. Lisäksi etätöiden yleistyminen vähensi alan kysyntää.

Nyt kun kysyntä alkaa pikku hiljaa palautua, hidastaa tuotanto- ja kuljetuskapeikot tavaran saantia. Pandemian aikana tehtaita oli kiinni ja korona vaikutti myös kuljetuksiin.

– Tehtaita on edelleen koronan vuoksi suljettuna ja tuotteiden valmistus ja tilaukset kasautuvat niin, ettei kaikkia tilauksia saada syksyn sesonkina kauppoihin. Rahtihinnat maailmalta ovat nousseet ennätyksellisen paljon ja näyttää siltä, ettei tilanne ole paranemassa pariin vuoteen, tiivistää toimitusjohtaja Veli-Matti Kankaanpää Muoti ja urheilukauppa ry:n tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Koronapandemia lisäsi urheilu- ja vapaa-ajantuotteiden kysyntää. Urheilukauppa kasvoi tammi-syyskuussa reilut 20 prosenttia. Korona-aika nosti myyntivolyymit uudelle tasolle urheilukaupan napattua markkinaosuuksia muotikaupalta. Ilmiö oli tuloillaan, mutta pandemia nopeutti muutosta, jonka uskotaan olevan osittain ainakin pysyvää.

Korona vaikutti myös ihmisten ostoskäyttäytymiseen. Varsinkin nuoret naiset ovat innostuneet shoppailemaan älypuhelimella. Kaupan liiton tutkimuksen mukaan mobiiliostaminen yleistyi viimeisen vuoden aikana Suomessa reippaasti. Suurin osa muodin kaikista mobiiliostajista on naisia ja neljäsosa on alle 35-vuotiaita naisia. Tänä vuonna jo lähes joka kolmas muotikaupan asiakkaista on tehnyt ostoksia myös mobiilisti.

Verkkokaupan kasvusta huolimatta marketit ovat säilyttäneet asemansa vaatteiden ja jalkineiden ostopaikkoina. Korona onkin koetellut kovimmin kivijalkaliikkeitä.