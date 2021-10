Stockmanna aloittaa yt-neuvottelut, joiden piirissä on Suomessa 210 työtehtävää. Yhtiön tiedotteen mukaan arvioitu vähennystarve on enintään 60 tehtävää. Noin 105 nykyistä tehtävää lakkaa, mutta uusia työtehtäviä on suunnitteilla noin 45.

Syynä yt-neuvotteluihin on tiedotteen mukaan se, että yhtiö jatkaa asiakaskeskeisen strategiansa toteuttamista ja liiketoiminnan kannattavuuden parantamista. Tavoitteena on "parantaa asiakastyytyväisyyttä ja liiketoiminnan kannattavuutta sujuvammilla prosesseilla sekä tehokkaammalla yhtenäisellä toimintamallilla kaikissa kolmessa toimintamaassa".

Stockmannin mukaan uudet tehtävät sijoitetaan siten, että ne parhaiten tukevat eri yhtiön eri toimintamaissa liiketoimintaa ja kasvua. Suunnitelluilla toimenpiteillä on arviolta melkein neljän miljoonan euroa vuosittainen säästö ensi vuoden loppupuoliskolta alkaen. Tiedotteen mukaan henkilöstövähennyksillä ei ole vaikutusta tavaratalojen, asiakaspalvelun tai verkkokaupan toimintaan.

Yt-neuvottelut käynnistyvät tämän viikon perjantaina.

Nykyisellään Stockmann-divisioona työllistää Suomessa 1 120, Virossa 366 ja Latviassa. Koko konserni työllistää 19 maassa yhteensä 5 927 henkilöä.