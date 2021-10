Raumasterille taas iso tilaus Portugalista

Raumalaislähtöinen teknologiakonserni Raumaster on saanut tilauksen yhdeltä Portugalin suurimmista sellun ja paperin tuottajista. Navigator Group on tilannut konsernilta Figueiran tehtaalleen uuden puunkäsittelylaitoksen. Osapuolet eivät julkaise tilatun kokonaisuuden tarkkaa kauppasummaa, mutta se on Raumasterille merkittävä.

Tilattu laitos tulee käsittelemään raaka-aineenaan eucalyptuspuuta, jonka kuorinta- ja haketusteknologian kehitykseen Raumaster on panostanut merkittävästi kuluneen vuosikymmenen aikana.

Toimitettava projekti on jo kolmas yhteistyöhanke Navigator Groupin kanssa kolmen viime vuoden aikana. Uusi puunkäsittelylaitos otetaan käyttöön vuoden 2023 aikana.

Projekti työllistää merkittävästi Raumasterin suunnittelua ja projektinhoitoa Suomessa.

Vuonna 1984 perustettu Raumasten toimittaa materiaalinkäsittelyjärjestelmiä energia-, sellu- ja paperiteollisuudelle ympäri maailman. Yhtiön viime tilikauden liikevaihto oli yli 150 miljoonaa euroa. Yritys työllistää tällä hetkellä noin 400 henkilöä.