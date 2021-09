Turun yliopisto haluaa kouluttaa enemmän insinöörejä

Turun yliopiston hallitus anoo opetusministeriöltä tekniikan koulutusalan laajennusta. Yliopisto haluaa alkaa ottaa opetusvalikoimaansa myös sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusta. Tämä tulisi osaksi uutta teknillistä tiedekuntaa, joka aloitti toimintansa vasta vuoden alussa.

– Koulutusvastuun laajennus on tarpeen, jotta yliopisto voi vastata alan osaajien kasvavaan alueelliseen kysyntään Lounais-Suomessa. Alueelle on syntynyt alan osaamisvaje, johon yliopisto yhteistyössä muiden alueen korkeakoulujen kanssa kykenee vastaamaan, jos koulutusvastuun laajennus myönnetään. Osaamisvajeen ratkaiseminen paikallista koulutusta kehittämällä on tärkeää paitsi alueen mutta myös koko Suomen kilpailukyvylle ja sitä kautta hyvinvoinnille, rehtori Jukka Kola sanoo.

Koulutusvastuu tarkoittaa oikeutta ja velvollisuutta alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon koulutuksen järjestämiseen kyseisellä koulutusalalla. Niistä päättää ministeriö. Jos se on suopea, uudet koulutukset voisivat alkaa syksyllä 2023.

