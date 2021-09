Fine ratkaissut tänä vuonna lähes 20 kalastelutapausta

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fine on tänä vuonna käsitellyt parisenkymmentä tietojenkalasteluun liittyvää tapausta. Valtaosa tapauksista on liittynyt kortti- ja pankkitunnustietojen urkintaan verkossa.

Tietojenkalastelussa eli niin sanotuissa phishing-tapauksissa asiakkaat ovat erehtyneet asioimaan pankkien verkkosivuilta näyttävillä huijaussivuilla. Myös Microsoftin nimissä tehdyistä huijauksista on annettu useita ratkaisuja.

– Tapauksissa asiakas on kiistatta rikoksen uhri, mutta asiakkaan ja pankin välisen vastuunjaon kannalta ratkaisevaa on, kuinka huolellisesti asiakas on itse menetellyt ja onko hänen huolimattomuutensa kortti- tai pankkitunnustietojensa säilyttämisen tai käyttämisen suhteen käytännössä mahdollistanut tapahtuneen. Mikäli asiakkaan katsotaan menetelleen törkeän huolimattomasti, jää myös vahinko hänen kannettavakseen, Finen vakuutus- ja rahoitusneuvonnan jaostopäällikkö Tuomas Hidén sanoo.