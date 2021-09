ESL Shipping rakennuttaa Intiassa kuusi sähköhybridilaivaa

Monialakonserni Aspon tytäryhtiö ESL Shipping rakennuttaa sarjan energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä uuden sukupolven sähköhybridilaivoja vastatakseen kasvavaan kysyntään.

Kuuden laivan investoinnin kokonaisarvo on noin 70 miljoonaa euroa ja investoinnin rahavirta jakautuu pääosin vuosille 2023–2024.

Uudet alukset rakennetaan Chowgule and Company Private Limitedin telakalla Intiassa ja ne tulevat liikenteeseen vuoden 2023 kolmannelta neljännekseltä alkaen.

Alukset rakennuttaa ESL Shippingin ruotsalainen tytäryhtiö AtoB@C Shipping AB. Erittäin energiatehokkaiden sähköhybridialusten jääluokka on 1A ja alukset ovat lastikapasiteetiltaan, tekniikaltaan ja innovaatioiltaan huippuluokkaa. Aspon mukaan AtoB@C Shippingillä on mahdollisuus laajentaa tilausta useilla optiolaivoilla.

– Uusien alusten kasvihuonekaasupäästöt, mukaan lukien CO2, kuljetettua rahtiyksikköä kohden tulevat pienenemään lähes 50 prosenttia nykyisiin aluksiin verrattuna, mikä tekee laivoista kokoluokassaan maailman tehokkaimmat. Laivojen akustot, maasähköratkaisut ja sähköhybridikäyttö mahdollistavat täysin päästöttömät ja meluttomat satamakäynnit. Alukset voivat myös saapua satamaan ja lähteä satamasta pelkällä sähkövoimalla, Aspo kuvailee tiedotteessa.

Laivojen suunnittelutyö ja kattavat mallikokeet on tehty yhdessä hollantilaisen SMB Naval Architects -suunnittelutoimiston kanssa. Aspon mukaan varustamo on osallistunut läheisesti alusten suunnittelutyöhön ja räätälöinyt alukset asiakastarpeisiin soveltuvasti. Erityishuomiota on kiinnitetty lastitilojen järjestelyihin ja energiatehokkuuteen.

Aspo kertoo, että alustilauksen yhteydessä tutkitaan uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvun vauhdittamiseen ja palvelutarjooman laajentamiseen. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi kansainvälisessä varustamoliiketoiminnassa yleisesti käytössä olevat alusten omistuksen ja rahoituksen ratkaisut, joita ESL Shipping ei ole aiemmin käyttänyt.