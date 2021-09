Teknologiateollisuuteen jopa 130 000 uutta ihmistä – alan yrityksistä 87 prosenttia paikkaisi vajetta ulkomaisella työvoimalla

Teknologiateollisuus ry:n teettämän selvityksen mukaan alan työntekijätarve nousee jopa 130 000 työntekijään vuosikymmenen kuluessa. Tällä hetkellä teknologiateollisuuden työpaikat työllistävät noin 317 000 ihmistä.

Alan osaajatarpeita kartoittaneessa selvityksessä 87 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostuneita rekrytoimaan kansainvälisiä työntekijöitä tulevien neljän vuoden aikana.

Vastaukset poikkeavat rajusti Keskuskauppakamarin syyskuun alussa julkaisemasta kyselystä, jossa vastaavasti tiedusteltiin yritysten haluja palkata ulkomaista työvoimaa.

Kyselyssä yritykset tunnistivat työperäisen maahanmuuton tarpeellisuuden, mutta eivät itse ilmoittaneet haluavansa palkata ulkomaalaisia. Kauppakamarin kyselyn mukaan vain vajaa 38 prosenttia vastaajista harkitsi rekrytoivansa ulkomaista väkeä.

– Lahjomaton fakta on, että väestön ikääntymisen ja vähäisen syntyvyyden vuoksi työikäisen väestön määrä vähenee lähivuosina rajusti eikä työntekijöitä riitä kaikille aloille. Suomen vientiteollisuus olisi nyt erittäin hyvissä asemissa globaalissa digivihreässä markkinassa. Jos me haluamme varmistaa talouskasvun, hyvinvointipalvelut ja elintason, meidän ainoa mahdollisuutemme on helpottaa työhön johtavaa maahanmuuttoa monin eri tavoin – ja nopeasti, Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Minna Helle toteaa tiedotteessa.

Teknologiateollisuus selittää korkeaa rekrytoinnin tarvetta toimialan kasvulla ja eläköitymisillä. Osaajapulaa voidaan alan näkemysten mukaan ratkaista osin yritysten, oppilaitosten ja työvoimahallinnon kumppanuuksilla ja jatkuvan oppimisen palveluilla.

Työperäisen maahanmuuton lupaprosessien joustavoittaminen nähdään myös oleelliseksi seikaksi.

– Maahanmuuttajien perheineen pitää tuntea olevansa tervetulleita yhteisön jäseniä. Osaajatarveselvityksessä nousevat esiin yhteisöllisyyteen ja monimuotoisuuteen liittyvät osaamistarpeet, koska yhä useampi työskentelee monikulttuurisessa työyhteisössä, Helle sanoo.