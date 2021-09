Kotimaiset vaateyhtiöt näkevät valoa, mutta materiaalien hinnannousu kauhistuttaa

Koronapandemian aika on jakanut kotimaisia tekstiili- ja muotialan valmistajia kahteen leiriin. Kolmannes alan yrityksistä arvioi, että liikevaihto on pudonnut ja jäänyt koronaa edeltävälle tasolle, kun taas 40 prosenttia on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan pandemian aikana. Tämä käy ilmi Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tuoreesta kyselystä.

Yhdistyksen tilastoasiantuntija Hanne Mikkonen arvioi raportissa, että yritysten odotukset syksyn ja ensi vuoden osalta ovat melko optimistiset.

– Vaihtelevasta tilanteesta huolimatta lähes puolet yrityksistä odottaa yritystoiminnan kasvavan ensi vuonna. Samaan aikaan harva yritys enää pelkää toiminnan supistuvan.

Kyselyyn vastanneiden keskuudessa suurimmaksi huolenaiheeksi nousivat tarvikkeiden ja materiaalien kustannukset. Moni valmistaja on törmännyt toimitusvaikeuksiin materiaaleissa, mikä pahimmassa tapauksessa lisää katkoksia tuotannossa.

Moni nosti esiin myös logistiikan ongelmat, kuten kasvaneet rahtikustannukset. Varastointi ja kuljetus ovat tekstiilialallakin merkittävä osa kustannuksista, ja muutokset niissä heijastuvat laajalle.

Kyselyn mukaan materiaalien ja logistiikan hinnannousut voivat olla kasvun esteenä yrityksissä.

Työllisyys alan yrityksissä on kuitenkin kohentynyt, sillä enää noin 13 prosentissa yrityksistä on meneillään lomautuksia.

38 prosenttia yrityksistä kertoo tarvitsevansa lisää työntekijöitä.

Monen muun alan tavoin myös tekstiili- ja muotialalla on tällä hetkellä vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa. Tätä mieltä oli kaksi kolmannesta vastaajista. Etenkin yritykset, joilla on omaa tuotantoa Suomessa, pitivät tätä ongelmana. Kysyntää olisi mallimestareille, tekstiilitekniikan osaajille, teollisuusompelijoille ja koneiden huoltajille.

Syyskuussa tehtyyn kyselyyn vastasi 61 yritystä eli kolmannes liiton jäsenistä. Mukana oli kuluttajatuotteita valmistavia vaate- ja sisustusyrityksiä, työ- ja suojavaateyrityksiä sekä alan materiaalivalmistajia ja teollisia tuottajia.