Vakka-Suomen Puhelimen Porvoon avaus toteutuu – palkkaa jatkossa 50 työntekijää

Vakka-Suomen Puhelimen suunnitelma neljännen palvelukeskuksen avauksesta toteutuu. Yritys kertoi elokuussa, että jos Porvoon alueelta löytyy riittävästi ruotsinkielistä työvoimaa, se laajentaa toimintaansa kaupunkiin.

Ennakkorekrytointi tuotti tiedotteen mukaan hyvät tulokset, ja VSP laajentaa Porvooseen jo ensi kuussa. Tavoitteena on työllistää myöhemmin viitisenkymmentä ihmistä.

VSP:n asiakaspalveluliiketoiminta on kasvanut viime vuosina vahvasti ja asiakkaina on useita tunnettuja suomalaisia brändejä. Yhtiö työllistää tällä hetkellä lähes 350 työntekijää. Sillä on palvelukeskukset Salossa, Turussa ja Uudessakaupungissa.