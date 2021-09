Huoneistokeskuksen tekemän selvityksen mukaan etenkin arvokkaiden omakotitalojen kauppamäärät ovat kasvaneet.

Viime vuoden elokuusta alkanut omakotitalobuumi on lisännyt kysyntää erityisesti suuremmista omakotitaloista. Tammi–heinäkuussa omakotitaloja on myyty Suomessa 18,4 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Kasvua on ollut erityisesti yli 300 000 euron omakotitalojen kauppamäärissä.

Huoneistokeskuksen mukaan vuosina 2018–2019 Turussa myydyistä omakotitaloista 32 prosenttia oli 100 000–200 000 euron hintaisia, 35 prosenttia 200 000–300 000 euron hintaisia, 27 prosenttia 300 000–500 000 euron hintaisia ja neljä prosenttia yli 500 000 euron hintaisia.

Käänne tapahtui kesällä 2020. Tänä vuonna tammi-heinäkuun aikana on myydyistä taloista yhdeksän prosenttia on ollut yli 500 000 euron hintaisia.

– Asunnon ostajilla on selvästi halu parantaa asumisen laatua. Etätyöt ja siihen liittyvät tilatarpeet ovat tulleet jäädäkseen ja matkustamisesta säästyneet varat halutaan sijoittaa asumismukavuuteen, Huoneistokeskuksen liiketoimintajohtaja Marina Salenius sanoo tiedotteessa.