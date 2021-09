Rakennustyömaat kärsivät kroonisesta osaajapulasta – alan mukaan ongelma alkoi jo ennen koronaa.

Kasvu rakennusteollisuudessa uhkaa tyrehtyä, jos alaa vaivaavaa osaajapulaa ei saada ratkaistua.

Tätä mieltä on Rakennusteollisuus RT. Sen mukaan osaajapulaa on ollut rakennusalalla koko 2000-luvun suhdannetilanteesta riippumatta, eikä se ole syntynyt maailmanlaajuisen koronapandemian seurauksena. Alan koulutusresursseja on jo pitkään vaadittu kuntoon. RT odottaa hallituksen budjettiriihestä tarvittavia päätöksiä.

– Rakennusteollisuuden yritysten kokema osaajapula on jatkunut jo vuosikymmeniä, eivätkä suhdannevaihtelut ole juuri vaikuttaneet siihen, kannanotossa todetaan.

Rakennusalan yritykset kärsivät RT:n mukaan osaajapulasta selvästi muita toimialoja kroonisemmin, ja kasvusuhdanteissa tämä vain korostuu.

– Osaajapula on Suomen rakentamisessa huomattavasti yleisempää kuin muualla Euroopassa. Tämä käy ilmi, kun tarkastellaan yrityksiä, jotka ovat suhdannebarometrissa ilmoittaneet ammattityövoiman puutteen suurimmaksi kasvun esteeksi, RT Rakennusteollisuus toteaa.

Rakennusteollisuus RT:n syyskuussa julkaistavan osaamistarveselvityksen mukaan rakennusteollisuuden yrityksistä 76 prosenttia näkee työvoimatarpeen kasvavan entisestään tulevaisuudessa. Samalla 68 prosenttia yrityksistä kokee osaavan työvoiman rekrytoimisen nykyisin vaikeaksi. Pulaa sekä toisen asteen ammatillisen koulutuksen suorittaneesta työvoimasta että korkea-asteen asiantuntijoista esiintyy rakentamisen kaikilla eri sektoreilla ja etenkin kasvuhakuisissa yrityksissä.

Pahin puute rakennusalalla on kokeneesta työnjohdosta, projektipäälliköistä ja suunnittelijoista.