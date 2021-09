Suomen Tiliyhtiöt ostaa Liedon Tilitoimiston

Liedossa toimiva, talous- ja palkkahallinnon palveluita tuottava Liedon Tilitoimisto on saanut uuden omistajan. Yhtiön koko liiketoiminta ja henkilöstö on siirtynyt liiketoimintakaupalla Suomen Tiliyhtiöt Oy:lle. Kaupan taustalla on yrittäjä Kim Seljänteen jääminen eläkkeelle.

Liedon Tilitoimiston liikevaihto on noin 0,7 miljoonaa euroa ja se työllistää kahdeksan. Yritys on perustettu vuonna 1996. Sen palveluihin kuuluvat taloushallinnon palvelut, palkanlaskenta ja asiantuntijapalvelut. Yrityksen toimipiste sijaitsee Liedon keskustassa.

– Kannattava kasvu, sähköiset palvelut ja asiakkaiden konsultoiva talousohjaus ovat yrityksemme keskeisiä tavoitteita seuraavina vuosina, Suomen Tiliyhtiöiden yrittäjä Petri Lindholm sanoo tiedotteessa.