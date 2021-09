Yara ostaa kierrätyslannoitteen valmistajan ja pyrkii Euroopan luomumarkkinoille

Lannoitteisiin erikoistunut Yara on ostanut kierrätyslannoitteita valmistavan Ecolanin. Nokialaisen yrityksen henkilöstö siirtyy Yaran palvelukseen, ja sen liiketoiminta tullaan yhdistämään osaksi Yaraa.

Kaupan avulla Yara täydentää maa- ja metsätalouden tuotevalikoimaansa kierrätys- ja luomulannoitteissa.

– Yara on tutkinut ja kehittänyt kierrätyslannoitteita Suomessa jo usean vuoden ajan. Jatkamme kierrätysravinneratkaisujen kehittämistä kiertotalouden edistämiseksi ja Ecolanin hankinta vahvistaa tätä työtä, Yaran erikoistuotteiden johtaja Timo Räsänen sanoo tiedotteessa.

Yaran strategisena tavoitteena on laajentaa tarjontaansa luomutuotteissa, joiden kysyntä on kasvussa. Tavoitteena on myydä kierrätyslannoitteita Suomen lisäksi myös muualle Eurooppaan.