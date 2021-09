Toimitusketjut pysyivät kunnossa pandemian aikana – Kuljetuksen osuus logistiikkakustannuksista tulee nousemaan

Turun kauppakorkeakoulun ja liikennehallinnon teettämän Logistiikkaselvityksen perusteella suurin osa yrityksistä on pärjännyt kohtuullisesti koronapandemian aikana.

Logistiikkaselvitys 2020 -raportti perustuu noin 2 000 teollisuuden, kaupan ja logistiikka-alan yrityksen kyselyvastauksiin mm. logistiikan tilasta, kehitystarpeista ja kustannuksista vuosien 2019–2020 osalta.

Parhaiten alueensa infrastruktuuria arvioivat Uudellamaalla toimivat yritykset, kun taas Varsinais-Suomessa toimivat yritykset arvioivat kulkuyhteydet alueelta parhaimmiksi.

Koko maan tasolla hieman yli puolet yrityksistä arvioi, että pandemia on vähentänyt liikevaihtoa, mutta viidennes kasvatti liikevaihtoaan, erityisesti kaupan alalla.

Yli 80 prosenttia vastanneista yrityksistä arvioi pystyneensä pitämään yllä yrityksensä ja toimitusketjunsa suorituskykyä pandemiasta huolimatta.

Yritysten logistiikkakustannukset olivat vuonna 2019 keskimäärin 13,5 prosenttia liikevaihdosta, mikä on hieman vähemmän kuin kahta vuotta aiemmin. Kuljetuskustannusten osuus liikevaihdosta on sen sijaan kohonnut yhdellä prosenttiyksiköllä viiteen prosenttiin.

Suurimmat kustannuspaineet ovat selvityksen mukaan kuljetuksissa ja tuotevarastoissa.

– Kuljetussektori on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen lähde, jolle on esitetty merkittäviä kansallisia ja kansainvälisiä päästövähennystavoitteita. Suomen syrjäinen sijainti ja pitkät kuljetusetäisyydet suhteessa päämarkkinoihin tarkoittavat sitä, että liikenteen päästövähennystoimenpiteet tulevat vaikuttamaan Suomen ulkomaankaupan kilpailukykyyn enemmän kuin kilpailijamaihin. Näin on erityisesti merikuljetusten osalta, sillä sen osuus ulkomaankaupan kuljetuksista ja myös ns. lähimerenkulusta on yksi EU-maiden korkeimpia, Turun kauppakorkeakoulun apulaisprofessori Tomi Solakivi kuvailee tiedotteessa.