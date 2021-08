Hirmumyrsky Ida nostaa öljyn hintaa – Meksikonlahden öljy- ja kaasutuotanto on keskeytetty

Yhdysvaltain Meksikonlahtea riepotteleva hirmumyrsky Ida on nostanut öljyn hinnan korkeimmilleen noin kolmeen viikkoon.

Sekä Reuters että S&P Global Platts kirjoittavat, että hurrikaani Ida on syypää öljyn hinnan elpymiseen viime viikon aikana. Yhdysvaltain turvallisuus- ja ympäristönsuojeluviraston (BSEE) mukaan noin 95,65 prosenttia Yhdysvaltain Meksikonlahden öljyntuotannosta ja 93,75 prosenttia kaasuntuotannosta otettiin sunnuntaina pois käytöstä.

Platts huomauttaa, että myös monet suuret jalostamot on suljettu hurrikaanin seurauksena.

– Vielä on liian aikaista sanoa, mitkä ovat hurrikaani Idan lopulliset vaikutukset. Bensiinin ja dieselin hinnat nousevat todennäköisesti nopeasti jalostamojen sulkemisen vuoksi, varsinkin jos jalostamojen ja pumppaamoiden uudelleenkäynnistämiseen liittyy haasteita, Commonweath Bank of Australian raaka-aineanalyytikko Vivek Dhar kertoi Reutersille.

Ida oli mantereelle rantautuessaan luokan 4 hurrikaani ja sitä kuvaillaan yhdeksi voimakkaimmista myrskyistä, joita on koskaan iskenyt Yhdysvaltain Meksikonlahdelle. Platts kertoo, että Idan iskemällä alueella on lähes 4,4 miljoonaa tynnyriä päivittäisestä jalostamokapasiteetista ja suurin osa on Louisianassa. Noin puolet tästä kapasiteetista on nyt poissa käytöstä myrskyn vuoksi.

Lokakuun Brent-sopimuksen hinta oli maanantaiaamuna kello 9.30 Suomen aikaan 0,1 prosentin nousussa 72,80 dollarissa tynnyriltä.

Lokakuun WTI-sopimuksen hinta oli 0,6 prosentin laskussa 68,35 dollarissa tynnyriltä.