Eurooppa-foorumin yrityspalkinnot menivät Raisioon ja Piikkiöön

Vuoden 2021 Entrepreneurial Spirit of Turku -yrityspalkintojen saajat julkistettiin torstaiaamuna Turun Eurooppa-foorumin Talouspäivän yhteydessä.

Brave Move -palkinto myönnettiin Kaarinan Piikkiössä kotipaikkaansa pitävälle Langh Techille, joka on kehittänyt ja toimittanut laivojen pakokaasun rikkipesureita kymmenen vuotta.

Born Global -palkinto myönnettiin vuonna 2016 perustetulle, Raisiossa toimivalle CH-Bioforcelle, joka on kehittänyt täysin uudenlaisen tavan käsitellä biomassaa.

Growth in Sight -kategoriassa palkittiin elintarvikeyhtiö Raisio, joka on viime vuosien aikana uudistunut voimakkaasti. Raisio on raadin mukaan tehnyt pitkäjänteisesti työtä ja rohkeasti investoinut uuteen.

Tänä vuonna Entrepreneurial Spirit of Turku -yrityspalkinnot jaettiin 18:nnen kerran. Palkintoperinne alkoi vuosituhannen alussa järjestetystä Eurooppalaisesta yrittäjyyden päivästä, European Day of Entrepreneurs, jota Turun seudulla vietettiin monen muun eurooppalaisen kaupungin tavoin. Viime vuosina käytännöksi on muodostunut tunnustuksen saavien yritysten palkitseminen osana Turun Eurooppa-foorumia.