Turun Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja vaihtuu. Nykyinen toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario siirtyy eläkkeelle ensi vuoden alusta lukien. Saario on johtanut Turun Seudun OP:ia hiukan vajaat kymmenen vuotta, huhtikuusta 2012 lähtien.

Saarion tilalle Turun Seudun OP:n johtoon astuu pankin nykyinen varatoimitusjohtaja Petteri Rinne. Rinteellä on pankin tiedotteen mukaan monipuolinen kokemus finanssialalta ja hän on työskennellyt Turun Seudun Osuuspankissa vuodesta 2005 lähtien. Pankin varatoimitusjohtajana Rinne on toiminut vuodesta 2017 alkaen.

Pankin hallituksen puheenjohtaja, Leipomo Salonen Oy:n toimitusjohtaja Juha Salonen kertoo Rinteen valikoituneen toimitusjohtajaksi useiden hyvien hakijoiden joukosta "vahvan ja monipuolisen työkokemuksensa sekä toimialueen hyvän tuntemuksensa perusteella".

Väistyvän toimitusjohtajan Saarion mukaan pankki saa Rinteestä ammattitaitoisen ja energisen johtajan, joka pystyy viemään ja uudistamaan pankkia läpi finanssialan jatkuvan murroksen. Rinne itse kertoo pankin tiedotteessa suhtautuvansa valintaansa innolla, mutta nöyrin mielin.

– Olen palvellut OP Ryhmää ja Turun Seudun Osuuspankkia eri tehtävissä runsaat 21 vuotta ja uskon tuntevani pankkimme ja toimialueemme varsin hyvin. Toimialueemme sekä pankin asiakkaiden ja henkilökunnan menestyksen ja hyvinvoinnin varmistaminen on keskeinen tehtäväni ja siinä asiassa haluan tehdä ehdottomasti parhaani jatkaakseni edeltäjieni ansiokasta työtä, Rinne kertoo.

Rinne toteaa tiedotteessa pankin olevan erinomaisessa kunnossa, eikä tarvetta suurille muutoksille uuden toimitusjohtajan johdolla ole.