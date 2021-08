Viking Linen Amorella myynnissä

Ahvenanmaalaisvarustamo Viking Line on pistänyt Amorella-aluksensa myyntiin, Ålands Sjöfart kertoo Facebook-sivullaan. Myyntiä hoitaa alusmeklari Clarkson Platou Shipbroking. Aluksesta pyydettävä hinta ei ole tiedossa. Amorella voidaan luovuttaa uudelle omistajalleen ensi vuoden maaliskuussa.

Amorella on ollut Turun, Maarianhaminan ja Tukholman välisessä liikenteessä valmistumisestaan saakka. Alus on rakennettu Splitissä entisessä Jugoslaviassa vuonna 1988. Split on nykyään Kroatian aluetta.

Amorellan myynti on ollut ilmassa pidemmän aikaa, sillä reitille on valmistumassa uusi alus, Viking Glory, jonka on määrä aloittaa liikennöinti ensi vuonna.

Viking Line myi Mariella-laivansa kuluvan vuoden toukokuussa.