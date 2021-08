Koronaepidemian aiheuttama vuokrien hintojen tasaantuminen näyttäisi olevan ohi. Tilastokeskuksen mukaan vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat huhti-kesäkuussa 0,9 prosenttia verrattuna vuoden takaiseen. Nopeinta nousu oli Turussa, jossa vuokrat kallistuivat 1,6 prosenttia. Tampereella korotus oli 1,4 prosenttia ja pääkaupunkiseudulla 0,9 prosenttia.

Vuokrat ovat nousseet Turussa jo pitkään muuta maata nopeammin. Vuodesta 2015 nousu on ollut Turussa 10,2 prosenttia, kun esimerkiksi pääkaupunkiseudulla nousua on samaan aikaan ollut vain 8,7 prosenttia ja muualla Suomessa 7 prosenttia. Turkua enemmän vuokrat ovat kallistuneet Tilastokeskuksen mukaan vain Keravalla, jossa nousua vuodesta 2015 on ollut 10,5 prosenttia.

Säännellyissä Ara-kohteissa nousu on ollut lähes samalla tasolla kuin vapaarahoitteisissa kohteissa. Ara-asuntojen vuokrat ovat nousseet vuodesta 2015 pääkaupunkiseudulla 8,7 prosenttia ja muualla Suomessa 6,4 prosenttia.

Ripeästä noususta huolimatta vuokrataso on Turussa yhä selvästi pääkaupunkiseutua matalampi. Viimeisen kuuden kuukauden aikana solmituissa uusissa vuokrasuhteissa yksiön keskimääräinen neliövuokra oli Turussa 19 euroa, kun se oli Helsingissä 27,4 euroa ja Tampereella 20 euroa. Kaksion neliövuokra oli Turussa 14,4 euroa, Helsingissä 20,7 euroa ja Tampereella 15,2 euroa.

Vapaarahoitteisen yksiön mediaanivuokra on Helsingin keskustassa 809 euroa, Tampereen keskustassa 583 euroa ja Turun keskustassa 548 euroa. Kaksio mediaanivuokra on Turun keskustassa 718 euroa, Tampereella 738 euroa ja Helsingissä 1158 euroa. Mediaanilla tarkoitetaan joukon keskimmäistä arvoa eli tässä tapauksessa se on vuokra-asunto, jota halvempia ja kalliimpia vuokra-asuntoja on tutkittavalla alueella yhtä monta.

Vuokrien erot Turun sisällä ovat kohtuullisen pienet. Tilastokeskuksen aluejaossa halvimmallakin alueella yksiön mediaanivuokra oli 499 euroa eli vain noin viisikymppiä keskustan vuokratasoa pienempi. Turun keskustaan lasketaan Tilastokeskuksen määritelmässä postinumerot 20100, 20500, 20700, 20810 ja 20900.