Keväällä suljettavaksi määrätyt keskisuuret ja suuret yritykset voivat nyt hakea sulkemiskorvauksia

Valtiokonttori avasi keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvauksen haun torstaina 15.7. Haku kestää 13.8. asti. Korvaus koskee yrityksiä ja konserneja, joissa on vähintään 50 työntekijää ja joiden asiakastiloja määrättiin maalis-huhtikuussa 2021 suljettavaksi viranomaisen päätöksellä tartuntatautilain nojalla tai majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla.

Korvausta voivat hakea esimerkiksi ravintolat, kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot. Sulkemiskorvaukseen sovelletaan uutta EU:n valtiontukiohjelmaa, jossa koronatukien maksimisumma on yhteensä 10 miljoonaa euroa. Yritys- ja konsernikohtainen enimmäistukimäärä on 1,8 miljoonaa euroa.

Sulkemiskorvauksella voidaan korvata 70 prosenttia sulkemiskauden tulojen ja kustannusten erotuksesta. Sulkemisajan tappio voi olla korkeintaan palkkojen ja joustamattomien kulujen yhteissumma sulkemisajalta. Tuesta vähennetään sulkemisaikaan ja koronapandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset ja valtiontuet.

Hakemuksen liitteenä on toimitettava tilintarkastajan raportti sulkemiskauden ja vertailukauden liikevaihdosta, sulkemiskauden tappioista sekä palkka- ja muista kustannuksista. Raportti on toimitettava lokakuun loppuun mennessä. Hakemuslomake on kuitenki toimitettava hakuajan päättymiseen 13.8. kello 16.15. mennessä.

Sulkemiskorvausta haetaan konsernitasolla, eli konserniin kuuluva yritys ei voi hakea korvausta yksin. Vaatimuksena on myös, että yrityksen liikevaihto on laskenut sulkemiskauden aikana yli 30 prosenttia verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Mikäli yritys kuuluu konserniin, liikevaihdon laskua tarkastellaan konsernitasolla.

Lisätietoa keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvauksesta löytyy Valtiokonttorin verkkosivulta.