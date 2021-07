Elintarvikeyhtiö HK-Scanin tulos ja liikevaihto kohenivat vuoden toisella neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto kipusi 449 miljoonaan euroon ja liiketulosta kertyi 3,7 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin liiketulosta kertyi vain 100 000 euroa.

Yhtiön tulos parani erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa liiketulos tuplaantui 6 miljoonaan euroon. Sen sijaan lintuinfluenssasta kärsineessä Tanskassa tulos oli heikko.

Yhtiön toimitusjohtajan Tero Hemmilän mukaan tuloksessa on vielä paljon parantamisen varaa. Hän on kuitenkin tyytyväinen yhtiön käänteeseen.

HK-Scanin kolmivuotinen tervehdyttämisohjelma saadaan maaliin vuoden lopussa. Jo nyt on selvää, että yhtiön tilanne on ohjelman myötä olennaisesti kohentunut. HK-Scanin vertailukelpoinen liiketulos on parantunut Turnaround-ohjelman aikana kumulatiivisesti jo yli 66 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan rahavirta lähes 86 miljoonaa euroa vuoden 2018 tasosta.

Samaan aikaan HK-Scan on määrätietoisesti rakentanut uusia tukijalkoja lihatuotteiden oheen. Esimerkiksi viime keväänä alkanut yhteistyö Mäkitalon Maistuvien kanssa valmissalaateissa on osoittautunut menestykseksi.