Rettig Group myy Nordkalkin brittiläiselle SigmaRocille

Rettig Group ilmoitti torstaina allekirjoittaneensa sopimuksen Pohjois-Euroopan johtavan kalkkikiviyhtiön Nordkalk-konsernin myynnistä SigmaRocille. Rettig Groupista tulee kaupan yhteydessä SigmaRocin osakkeenomistaja noin kahdeksan prosentin omistuksella. Kaupan velaton arvo on 500 miljoonaa euroa.

Nordkalk on kalkkikiviyritys, jonka pääkonttori sijaitsee Paraisilla. Sillä on toimintaa kymmenessä eri maassa. Paraisilla on myös kaivos, jauhatuslaitos, kalkkiuuni ja satama.

Se toimittaa kalkkikivipohjaista raaka-ainetta lukuisille teollisuudenaloille, kuten sellu-, paperi-, metalli-, kaivos-, rakennus- ja kemianteollisuudelle. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 276 miljoonaa euroa.

SigmaRoc on brittiläinen rakennusmateriaalikonserni, joka on listattu Lontoon pörssin kasvuyrityksille suunnatulle AIM-listalle.

Rettig Group on ollut Nordkalkin omistajana vuodesta 2003 lähtien.