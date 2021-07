Rauman telakalle tulee monitoimihalli sotalaivojen rakentamista varten

Rauman telakalle rakennetaan uusi 25 miljoonan euron monitoimihalli, jossa valmistuvat Puolustusvoimien tilaamat monitoimikorvetit.

Rauman kaupunki ja Rauma Marine Construction perustavat tätä varten yhteisen kiinteistöyhtiön. Halli tulee kaupungin omistamalle telakka-alueelle, jossa rakentaminen alkaa tänä vuonna. Kaupunki omistaa uudesta kiinteistöyhtiöstä 80 prosenttia ja tekee siihen 801 000 euron pääomasijoituksen. RMC omistaa yhtiöstä 20 prosenttia ja sijoittaa siihen 199 000 euroa.

Hankkeen taustalla ovat telakka-alueen rakennus- ja kunnostustarpeet, jotka liittyvät Puolustusvoimien Laivue 2020 -hankkeeseen. Monitoimikorvetit on turvallisuussyistä rakennettava sisätiloissa, mikä vaatii lisää hallitilaa.

RMC vuokraa hallin käyttöönsä 12,5 vuodeksi, ja voi myöhemmin ostaa sen kokonaan itselleen.

Rakennushankkeessa toteutetaan projektinjohtomallia, jonka avulla on tarkoitus tarjota myös pienemmille raumalaisille rakennusyhtiöille mahdollisuus päästä mukaan rakennustöihin.

– Kyseessä on RMC:lle erittäin merkittävä ja tärkeä investointi. Monitoimihalli on edellytys sille, että työllisyysvaikutukseltaan noin 3 600 henkilötyövuoden Laivue 2020 -hanke voi ensi vuonna edetä rakennusvaiheeseen, RMC:n toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa sanoo tiedotteessa.

Heinimaan mukaan hallia on tarkoitus hyödyntää myös matkustaja-autolauttojen rakentamisessa, vaikka sen koko on parhaimmillaan pienempien alusten rakentamiseen. Hallin pituus on noin 180 metriä ja leveys 40 metriä.

– Merivoimien alukset pystymme rakentamaan hallissa käytännössä valmiiksi ja kuljettamaan sellaisinaan ulos. Kaupalliset matkustaja-autolautat voivat olla jopa 220-metrisiä, joten niitä ei ole mahdollista rakentaa kokonaan hallissa. Tavoitteemme on kuitenkin mahdollisuuksien mukaan hyödyntää monitoimihallia esimerkiksi TT-Linen aluksien lohkojen valmistuksessa, Heinimaa kertoo.

Tasmanialainen varustamo TT-Line Company teki keväällä RMC:n kanssa sopimuksen kahden autolautan tilaamisesta. Yhtiö tilasi lautat alkujaan jo aiemmin, mutta vetäytyi kertaalleen aiesopimuksesta koronapandemian takia.

Tällä hetkellä telakalla rakennetaan kahta alusta.

Wasalinen Aurora Botnia on määrä luovuttaa tämän kuun puolivälissä. Aluksen luovutus on lykkääntynyt jo useilla kuukausilla.

Toinen tekeillä oleva alus on Tallinkin My Star, jonka luovutus on telakan mukaan ensi vuonna.

Tallink on ilmoittanut aiemmin, että alus aloittaa liikennöinnin Helsingin ja Tallinnan välillä tammikuussa 2022.