Yara ostaa kierrätyslannoitteiden valmistajan

Yara ostaa kierrätyslannoitteita valmistavan Ecolanin. Kaupan on määrä tapahtua elokuun lopussa.

Yaran strategisena tavoitteena on laajentaa tarjontaansa luomusegmentille, joka on kasvussa. Tiedotteen mukaan kaupan myötä on tarkoitus kehittää entisestään kierrätyslannoiteita ja saada ne myös laajemmin Euroopan markkinoille.

Ecolan jalostaa teollisuuden sivuvirroista ympäristö- ja ilmastoystävällisiä tuotteita metsä- ja maatalouteen sekä maa- ja ympäristörakentamiseen. Yhtiön päätuotantolaitokset sijaitsevat Viitasaarella ja Nokialla. Ecolan työllistää 24 henkilöä.

Yara on tutkinut ja kehittänyt kierrätyslannoitteita jo usean vuoden ajan ja se toi toissa vuonna myyniin Suomessa uuden kierrätyslannoitesarjan.