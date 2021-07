Pihlajalinna ostaa Turussakin toimivan Pohjolan

Hoitoalankonserni Pihlajalinnaan kuuluva Pihlajalinna Terveys ostaa Pohjola Sairaalan koko osakekannan sen nykyiseltä omistajalta, OP-ryhmään kuuluvalta Pohjola Vakuutukselta. Nettovelaton käteisenä maksettava kauppahinta on 31,8 miljoonaa euroa.

Kaupan yhteydessä Pihlajalinna allekirjoittaa myös uuden viisivuotisen palvelusopimuksen Pohjola Vakuutuksen kanssa.

Pihlajalinna on jo aiemmin toiminut Pohjola Vakuutuksen yhteistyökumppanina valtakunnallisessa monituottajamallissa. Uusi palvelusopimus kattaa laajasti myös muita terveyspalveluita kuin kaupan kohteena olevan yhtiön palvelut.

– Kasvustrategian mukaisesti tavoittelemme toimipisteverkoston ja erikoissairaanhoidon palveluvalikoiman laajentamista kaikissa maakunnissa ja erityisesti väestötiheillä alueilla, Pihlajalinnan toimitusjohtaja Joni Aaltonen toteaa tiedotteessa.

Pohjola Sairaala on ortopediaan eli tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja tapaturmien hoitoon erikoistunut sairaalaketju, joka on perustettu 2013. Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 59,4 miljoonaa euroa ja 74,2 miljoonaa euroa vuonna 2019. Yhtiön suurin asiakas on Pohjola Vakuutus. Pohjola Sairaala toimii viidellä yliopistosairaalapaikkakunnalla: Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa. Yhtiön palveluksessa on noin 270 henkilöä ja yli 300 ammatinharjoittajaa.

– Uskomme, että Pohjola Sairaalan toimintaa voidaan jatkossa kehittää entistä paremmin osana alan merkittävää suomalaista toimijaa. Lisäksi nyt solmittavan yhteistyön myötä Pohjola Vakuutus pystyy jatkossakin tarjoamaan terveysvakuutusasiakkailleen laadukkaat ja entistäkin kattavammat terveydenhoidon palvelut laajan kumppaniverkostonsa kautta, Pohjola Vakuutuksen toimitusjohtaja Olli Lehtilä toteaa.

Kauppa edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää. Yhtiöt ennakoivat sen toteutuvan vuodenvaihteessa, joten Pihlajalinnan mukaan ostolla ei ole vaikutusta sen kuluvan vuoden näkymiin.

Pihlajalinna oli viime vuonna siirtymässä Mehiläisen omistukseen, mutta kauppa keskeytyi KKV:n selvityksen perusteella.