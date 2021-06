Turkulainen Smooth It kiri yrittäjäkisan finaaliin

Vuoden nuori yrittäjä 2021 -kilpailun finaaliin ylsivät rakentamisen laadunvarmistusta tekevä Vertia Helsingistä, kattomarkkinoilla toimiva Järki-Saneeraus Hämeestä ja shop-in-shop välipalakonseptia luotsaava Smooth it Varsinais-Suomesta.

Kilpailuun ilmoitettiin reilu 400 nuorta yrittäjää eri puolilta Suomea.

– Vastuullisuus, uudenlainen johtaminen, riskinotto ja innovatiivisuus omalla toimialalla korostuvat tämän vuoden finalisteissa, verkostopäällikkö Aicha Manai Suomen Yrittäjistä iloitsee.

Vuonna 2014 Turun ammattikorkeakoulussa opiskelleet Irina Nurmi ja Lina Toivonen kehittivät idean smoothie-baarista, joka sijaitsisi keskellä kauppaa. Turun Sanomat kertoi yrityksestä vastikään työ ja yrittäjyys -sivulla.

Nykyisin Nurmi johtaa yritystä yksin, ja Smooth it on laajentanut toimialuettaan: Helsingin seudulla myyntipisteitä on 21 ja Turussa kymmenen.

Yritys työllistää nuoria tulevaisuuden lupauksia, jotka Smooth it ottaa mukaan niin tuotekehitykseen kuin markkinoinnin ideointiin. Kaupoissa tapahtuvan myynnin lisäksi yrityksen liiketoimintaan kuuluu myös suoramyynti yrityksiin cateringinä ja paikalle kuljetettuna.

Helsinkiläinen Vertia Oy tuottaa rakentamisen laadunvarmistus- ja kartoituspalveluita. Yrityksen palvelutarjontaan kuuluvat rakennusten tiiviys- ja kosteusmittaukset, lämpö- ja viemärikuvaukset sekä vesivahinkojen kartoitukset ja kuivaukset. Tavoite on parantaa rakentamisen laatua ja siten lisätä terveiden ja energiatehokkaiden kotien määrää.

Vuonna 2011 perustetun yrityksen toimintatapa on perinteisellä alalla uraauurtava: Vertiaa on viimeisten vuosien aikana kehitetty kohti itseohjautuvaa toimintamallia. Yrityksen toimitusjohtajana toimii yksi perustajista, Topi Jokinen, mutta hänellä ei ole päätöksentekovaltaa yli muiden. Samoin yrityksessä ei ole muitakaan esimiehiä.

Eerik Säkkinen perusti Järki-Saneeraus Oy:n vuonna 2013. Yritys toimii Kormun kylässä Lopella. Se tekee kattoremontteja ja myy kattotarvikepaketteja. Yksinyrittäjänä aloittanut Säkkinen palkkasi ensimmäisen työntekijän jo parin kuukauden kuluttua. Järki-Saneeraus onkin ollut alusta asti voimakkaalla mutta kannattavalla kasvu-uralla. Maksuvalmius on hyvä ja oman pääoman tuotto on korkea.

Raati oli vaikuttunut Järki-Saneerauksen uudenlaisesta toimintamallista, toiminnan ketteryydestä, ongelmanratkaisukyvystä, asenteesta, henkilöstön osaamisesta ja positiivisesta työnantajakuvasta. Järki Saneeraus Oy on onnistunut tuomaan perinteiselle toimialalle ketterän kokonaisprosessin.

Vuoden nuori yrittäjä -palkinto jaetaan Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä 25.9. Jyväskylässä.