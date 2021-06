Eero Saarikoski

– Drama Queenin asiakaskunta on laaja. Yksi iso osa-alue on kotimaan matkailuun keskittyvä markkinointi, esimerkkinä Turun kaupungin Kiss my Turku -konsepti. Toinen teema ovat ruoka- ja juoma, jonka alla on monta eri brändiä. Pohjoismaisista asiakkaista yksi suurimmista on L’oréal, kertoo toimitusjohtaja Matias Mero.