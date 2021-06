Meyer Turku aloitti maanantaina 14.kesäkuuta Royal Caribbean Internationalille rakennettavan Icon of the Seas –aluksen tuotannon. Myös laivan nimi julkistettiin tilaisuudessa.

Royal Caribbean -varustamo on tilannut Turun telakalta kolme Icon-jättiristeilijää. Kaikki Turusta tilaamat alukset rakennetaan ja peruutuksia laivatilauksiin ei ole tulossa koronaviruksen aiheuttamista viivästyksistä huolimatta.

Tuotannonaloitusta juhlistettiin maanantaina koronaturvallisesti telakan levyhallilla. Paikalla olivat Meyer Turun hallituksen puheenjohtaja Bernard Meyer, toimitusjohtaja Tim Meyer, Royal Caribbean Groupin hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Richard Fain sekä uusien laivojen varapresidentti Harri Kulovaara. Royal Caribbean Internationalin toimitusjohtaja Michael Bayley osallistui tapahtumaan etäyhteyden kautta.

Meyer Turku Royal Caribbean Groupin hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Richard Fain painoi tuotannon käyntiin Turun telakan levyhallilla. Royal Caribbean Internationalin toimitusjohtaja Michael Bayley osallistui tapahtumaan etäyhteyden kautta.

– Sitouduimme Icon –luokan julkistuksen yhteydessä vuonna 2016 tuottamaan puhdasta energiaa merellä, ja kohta siitä on tulossa alan käytäntö, toimitusjohtaja Michael Bayley sanoi etäyhteyden kautta.

Meyer Turulle Icon of the Seas on sekä suuri haaste että mahdollisuus nousta jälleen laivanrakennuksen kärkeen. Varustamo Royal Caribbeanin tilaamien alusten ensimmäisen laivan rakentaminen aloitettiin jo viime keväänä matalalla profiililla.

– Olemme ottaneet tämän haasteen innolla vastaan. Nyt kun laivan tuotanto levyhalleissamme on alkanut, alamme nähdä suunnittelumme tulosten saavan fyysistä muotoa, toimitusjohtaja Tim Meyer kertoo tiedotteessa.

Valmistuessaan vuonna 2023 Icon of the Seas on ympäristöteknologialtaan edistyksellinen risteilylaiva. Laivassa on muun muassa vedenalaisen pohjan ilmavoitelu, jossa miljoonilla mikroskooppisilla ilmakuplilla rungon kitkaa vähennetään, sekä erittäin kehittynyt lämmön talteenottojärjestelmä, joka ottaa talteen ja käyttöön jopa kolme megawattia energiaa.

