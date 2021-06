Paimion ajoharjoittelurata jää tauolle, toimitusjohtajan sopimus on purettu

Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy sulkee Paimion liukkaankelin ajoharjoitteluradan elokuussa toistaiseksi. Se jää odottamaan ajo-opetuksen lakiuudistusta. Yrityksen mukaan lakimuutokset, kuten rataharjoittelun pakollisuuden poistuminen ajo-opetuksesta, ovat vaikuttaneet negatiivisesti ratoihin.

Alustavasti uutta lakia odotetaan tiedotteen mukaan vuonna 2022.

Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata kertoo, että asiakaskäynnit ovat vähentyneet viimeisen lakimuutoksen

seurauksena vuoden 2018 noin 700 kuukausittaisesta kävijästä nykyiseen noin sataan. Simulaattorien käyttö on edesauttanut vähentymistä.

– Emme halua vähätellä simulaattorin hyödyllisyyttä. Nykynuoret ovat kasvaneet erilaisten todellisuutta simuloivien pelien keskellä. He ymmärtävät, että simulaatiossa ei ole mahdollista oikeasti loukkaantua. Voidaankin aidosti pohtia, valmistaako simulaatio oikeaa kokemusta paremmin selviämään tositilanteesta, V-S Ajoharjoitteluradan hallituksen puheenjohtaja Mika Ingi kysyy tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Maaliskuussa osaksi Paimio-konsernia siirtynyeen yrityksen toimintaa on jo pyritty sopeuttamaan tilanteeseen, mutta viime vuonna tappiota kertyi kuitenkin 138 000 euroa.

Näin ollen yritys kertoo joutuneensa purkamaan toimitusjohtajan sopimuksen, eli elokuun jälkeen yrityksellä ei ole enää vakituista henkilökuntaa.

Paimion kaupunki on myöntänyt konsernilainana 120 000 euroa yritykselle.

– Yhtiön tase on vaikeuksista huolimatta säilynyt vahvana ja yhtiön omistama maa-alue sijaitsee Paimion kaupungin kannalta strategisesti tärkeällä sijainnilla, joten kaupungille lainan myöntäminen ei ole riski, Paimion kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki sanoo.

Elokuun alusta alkavan toimintatauon aikana yhtiön on määrä etsiä vuokralaisia omistamaansa kiinteistöön. Nykyisen toimitusjohtajan Kalle Bergin kanssa on tehty sopimus, jossa hänen on mahdollista tauon aikana

tuottaa radalla oman yhtiönsä kautta autokouluille ratapalveluita.