Turun kaupunki: Bayerin jätti-investoinnin merkitys koko Suomelle ja Turun seudulle huomattava

Turun kaupunki iloitsee lääkekehitysyhtiö Bayerin 250 miljoonan investoinnista Turun uuteen tuotantolaitokseen. Investointi on yksi viime vuosien suurimmista Suomessa.

– Investointi vahvistaa entisestään Turun asemaa lääkekehityksen ja -tuotannon keskuksena Suomessa. Kaupungin voi sanoa nyt nousevan myös kansainvälisen huippuluokan lääketeollisuuden kärkikaupungiksi, sanoo Turun elinvoimajohtaja Niko Kyynäräinen kaupungin tiedotteessa.

Investoinnin merkitys on koko Suomelle ja Turun seudulle huomattava. Bayer työllistää Suomessa yli 1 000 henkilöä, joista suurin osa työskentelee Turussa.

Bayerin investoinnin myötä yritys tulee tarvitsemaan korkean osaamisen omaavaa työvoimaa myös tulevina vuosina Turussa. Kaupunki kertoo tukevansa työvoiman saatavuuden helpottamista kaikin tavoin.

– Turun seudun monipuolinen elinkeinorakenne ja vahva opetukseen ja tutkimukseen liittyvä yhteistyö kampuksillamme tukevat pitkäjänteistä kehittämistä ja Turku on vahvasti sitoutunut tähän yhteistyöhön, Kyynäräinen sanoo.

Bayer kuvaa investoinnin vahvistavan Turun roolia maailman ehkäisypääkaupunkina.

– Olemme ylpeitä Bayerin pitkäjänteisestä sitoutumisesta Turkuun ja yrityksen vastuullisesta strategiasta tarjota sadalle miljoonalle naiselle kehittyvissä maissa mahdollisuuden moderniin ehkäisyyn ja perhesuunnitteluun, Kyynäräinen jatkaa.

Turussa on kehitetty lääkekehitysalan toimintaedellytyksiä useiden vuosien ajan ja Turussa tehtävä lääkekehitys tunnetaan globaalisti. Lääketeollisuuden suomalaisesta viennistä lähes 75 prosenttia syntyy Turun alueella toimivissa yrityksissä. Noin puolet Suomen lääke- ja diagnostiikkasektorin yrityksistä sijaitsee Turun seudulla. Yli 1 000 tutkijaa yli sadassa Terveyskampus Turun tutkimusryhmässä toimii innovaatioekosysteemi HealthTurun tukirankana.

Suomessa on kehitetty yhteensä 22 markkinoille tullutta lääkettä, joista 21 on kehitetty sellaisten yritysten toimesta, joilla on kehittämiseen osallistunut toimipiste Turussa. Myös Turun yliopiston ja Åbo Akademin strategisia painopisteitä ovat lääkekehitys ja diagnostiikka.

Lääketeollisuuden, diagnostiikan ja terveysteknologian kehittämistä tuetaan monialaisella seudullisella yhteistyöllä, jota vauhdittaa seudun kehitysyhtiö Turku Science Park Oy.Yhtiö tekee myös aktiivista markkinointityötä alalle tärkeiden uusien investointien saamiseksi Turkuun.

