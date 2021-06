Tee-se-itse-miehien taivas Puuilo-myymäläketju aikoo listautua Helsingin pörssiin. Listautumisannin tavoitteena on yrityksen kasvun jatkuminen sekä taloudellisen joustavuuden vahvistuminen.

Suunniteltu listautumisanti koostuisi noin 30 miljoonan euron osakeannista sekä osakemyynnistä, jossa osa yrityksen osakkeenomistajista myisi osakkeitaan. Osakeannista saadut varat on tarkoitus käyttää yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen muun muassa lyhentämällä Puuilon olemassa olevia pankkilainoja.

Puuilo on vuonna 1982 perustettu suomalainen myymäläketju. Puuilolla on 32 myymälää eri puolilla Suomea sekä verkkokauppa. Yrityksen liikevaihto oli tammikuussa päättyneellä tilivuotena 238,7 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 28,8 miljoonaa euroa. Puuilolla on keskimäärin 628 työntekijää.