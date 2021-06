Raision tavarataloa johtava Takeshi Murai päätyi töihin Osakan Ikeaan, vaikkei tiennyt mitä kodinsisustus on – nyt hän totuttelee elämään Raisiossa

Raisio

Takeshi Murai istuu Ikean tavaratalon nojatuolilla ja hymyilee. Hän on asunut Suomessa puolisen vuotta ja alkaa vähitellen tottua suomalaiseen elämänmenoon.

Muuttoa maasta ja mantereelta toiselle on helpottanut se, että Takeshin työnantajan Ikean työkulttuuri on varsin samanlainen maasta riippumatta. Takeshi muutti marraskuussa perheineen Raisioon Gothenburgista ja yllättyi kuinka erilaista Suomessa oli Ruotsiin verrattuna.

– Täällä oli pimeää ja kylmää, kun taas Etelä-Ruotsissa oli lämpimämpää. Luulen, että marraskuu oli paras aika saapua, koska kaikki voi mennä siitä vain parempaan suuntaan, Takeshi nauraa.

45-vuotias osakalainen päätyi alun perin Ikeaan sanojensa mukaan "lähes vahingossa". Kuorma-autonkuljettajana työskennellyt mies kertoo ihastuneensa konsernin arvoihin, jotka hän luki työpaikkailmoituksesta.

Ikea painottaa nettisivuillaan muun muassa vastuun ottamista ja antamista, esimerkillä johtamista ja vastuun kantamista ympäristöstä.

– En hakiessani työtä edes tiennyt mitä kodinsisustus tarkoittaa. Kun haastattelija kysyi, miksi ihmeessä olen kiinnostunut sisustuksesta, vastasin, etten olekaan. Voisin tehdä mitä vaan, jos arvot olisivat samat, hän kertoo.

Nyt Takeshin Ikea-ura on jatkunut reilun vuosikymmenen, jonka aikana hän on ollut tavaratalon johtajana Osakan lisäksi Tokiossa ja Ruotsissa, jossa hän työskenteli kolme vuotta. Pohjoismaat olivat Takeshille itsestäänselvä suunta.

– Olen 15-vuotiaasta saakka haaveillut pääseväni huipputason maahan. Jos olisin koripalloilija, haluaisin Jenkkeihin, jos pitsakokki, niin Italiaan. Mutta koska olen Ikeassa töissä, niin tottakai halusin Ruotsiin, hän kertoo.

– Suomeen halusimme siksi, että täällä on turvallista. Lisäksi täällä Ikeoissa kehitetään ja testataan paljon uusia palveluita, minkä koen inspiroivana.

Yksi uusista palveluista on käytettyjen kalusteiden kierrätys, joka lanseerattiin vuosi sitten. Toinen tuore uutuus on Raision tavaratalossa viime viikolla ensimmäisenä Suomessa käyttöön otettu palvelu, jossa Ikean mobiilisovelluksella voi skannata tuotteet tavaratalossa, laittaa ne suoraan kassiin ja maksaa jonottamatta.

Japanin suurissa kaupungeissa toimivat kaikki kansainväliset brändit, mutta sisustusmarkkinat ovat Takeshin mukaan kohtalaisen pienet. Hän arvioi, että Ikealla on ollut osansa myös japanilaisen kodin muutoksessa. Ensimmäinen Ikea avautui Japanissa vuonna 2006.

– Japani länsimaistuu sukupolvi sukupolvelta. Esimerkiksi taitettavat sängyt olivat vielä viitisen vuotta sitten yleisiä, mutta Ikealla on ollut oma roolinsa länsimaisten sänkyjen yleistymisessä.

Takeshin mukaan Ikean haasteena on Japanissa ollut se, että paikallisessa työkulttuurissa on totuttu nojaamaan pomoihin, kun taas pohjoismainen päätöksenteon tyyli on varsin toinen.

– Japanissa johtajien odotetaan päättävän asiat, täällä luotetaan siihen, että ihmiset ajattelevat itse. Japanissa johtajiin myös kohdistuu kova paine, koska heidän odotetaan tietävän kaikki, Takeshi vertaa.

– Olemme Ikeassa opettaneet myös sitä, että on ok olla väärässä. Se on vaikeaa japanilaisille, mutta olen huomannut, että suomalaissakin on samoja piirteitä.

Takeshin mukana Suomeen muuttivat vaimo ja kaksi lasta. Vanhempi pojista käy englanninkielistä koulua, mutta opettelee joka päivä suomen kieltä.

– Hän on ylpeä siitä, että on meistä paras puhumaan suomea, Takeshi sanoo.

Nyt hän odottaa, että perhe pääsisi matkustelemaan Suomessa. Koronan vuoksi lähimatkailukin on jäänyt vähiin, mutta kotona oleskellessa sauna on tullut tutuksi.

Suomalaiset elintarvikkeet saavat Takeshilta kiitosta tuoreudestaan. Entäs japanilainen ruoka – sushibaarit ovat viime vuosina tulleet Suomessa jopa ruokakauppoihin, mutta miten Suomi-sushi maistuu Takeshille?

– Moni japanilainen sanoo ulkomailla, että ei tämä ole oikeaa sushia. Minä lähestyn asiaa eri tavalla – totta kai se on erilaista, mutta hyvää se on, hän vastaa diplomaattisesti.