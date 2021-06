Hytteihin erikoistunut I.S.Mäkinen vaihtaa toimitusjohtajaa

Risteilyalusten hytteihin ja julkisiin tiloihin erikoistuneen yrityksen I.S. Mäkisen hallitus on nimittänyt yhtiön korjausrakentamisen yksikön johtajan Jaakko Mäkikallin (54), KTM, uudeksi toimitusjohtajaksi heinäkuun alusta lähtien. Nykyinen toimitusjohtaja Sameli Lähdesmäki toimii jatkossa Jaakko Mäkikallin neuvonantajana ja yrityksen hallituksessa.

Mäkikalli on toiminut korjausrakentamisen yksikön johtajana viime vuodesta saakka. Yhtiön palveluksessa hän on ollut vuodesta 2016 lähtien. Ennen Mäkista Jaakko on toiminut 14 vuoden ajan markkinoinnin johtotehtävissä messu- ja tapahtuma-alalla.

Vuonna 1992 perustetulla Mäkisella on 70 työntekijää, ja sen toimistot sijaitsevat Suomessa, USA:ssa ja Kiinassa.

Juttua korjattu 3.6.2021. Muutettu otsikon virheellinen muotoilu hyttivalmistajasta.