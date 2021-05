Terveystalo avaa Turun toimipisteisiin uusia lapsiperheiden palveluita

Lääkäriasemaketju Terveystalo avaa tänään Turussa Aninkaisten ja Pulssin toimipisteissä Lasten Terveystalon, joka on kehitetty lapsiperheille. Palvelut tulevat ensimmäisinä Suomessa Turkuun.

Kivijalkavastaanottojen lisäksi Terveystalo tarjoaa videovastaanottoa ja lastenlääkärichatin.

– Meillä on Turussa ennestään vahvaa, moniammatillista lasten terveydenhoidon osaamista, ja siksi on luontevaa, että Lasten Terveystalo avaa yhtenä ensimmäisistä paikkakunnista juuri täällä. Lasten Terveystaloa on toivottu meiltä jo pitkään, Terveystalon Turun seudun aluejohtaja Aki Ahonen sanoo tiedotteessa.

Jatkossa lasten terveyspalvelut tullaan keskittämäään Aninkaisten pisteeseen. Aninkaisissa ja Pulssissa työskentelee yhteensä noin 70 lasten hoitamiseen erikoistunutta lääkäriä ja muuta asiantuntijaa.