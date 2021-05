Telakkarannan yhteisterassille kesäksi kolme ravintolakonttia

Turun Aurajokirannan historialliselle telakka-alueelle tulevalle yhteisterassille avautuu kesäkuussa kolme ravintolakonttia, joita pyörittävät Vulcan Spa, Grotesk ja BAÅ.

Alueelle tulee konttien lisäksi kaikkiaan 150-paikkainen terassi Vulcan pop up, joka aukeaa juhannuksen tienoilla.

Terassin osapuolista Vulcan Spalla on ollut maanvuokrasopimus Turun kaupungin kanssa jo useamman vuoden. Varsinainen päähanke on kaupunkikylpylä, joka on pandemian takia ollut jäähyllä. BAÅ:n taustalla on viime kesänä Turussa Linna Burgers & Cafessa vaikuttanut Benjamin Storträsk.

Lue myös: Telakkarantaan tulossa 150 paikan ravintola-alue – Vulcan Spa -kylpylän rakentaminen alkaisi kesän jälkeen