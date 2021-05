Turkulainen insinööritoimisto sulautui pörssiyhtiö Rejlersiin

Turkulainen insinööritoimisto R.J.Virta Oy sulautui pörssiyhtiö Rejlers Finlandiin. Fuusion myötä Rejlersin Turun toimipisteen talotekniikan asiantuntijatiimi sai 10 hengen lisäyksen.

Vuonna 1996 toimintansa aloittaneen R.J. Virta Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Rauno Virta jatkaa Rejlersin rakentamisen toimialalla senior advisorina. Yritys tuo mukanaan Rejlersin rakentamisen toimialalle talotekniikan asiantuntijuutta, jonka ydinosaaminen koostuu LVIA- ja energiasuunnittelusta.

– Olemme toimineet Rejlersin kanssa pitkään yhdessä, tytäryhtiönä vuodesta 2017 alkaen. Fuusio oli luonteva jatkumo tälle. Rejlersiin sulautuminen tuo monipuolisuutta ja vahvistaa LVIA:n jalansijaa Turun alueella, Virta sanoo tiedotteessa.

Sulautuminen on osa Rejlersin strategian mukaista suunnitelmaa, joka edellyttää voimakasta kasvua rakentamisen toimialalla. Rakentamisen toimiala on Rejlers-konsernin yksi neljästä toimialasta ja tavoitteena on pitää toimialat hyvässä keskinäisessä tasapainossa.

– Talotekniikassa olemme nyt Turussa lähes 40 asiantuntijan tiimi ja tarjoamme laajasti niin suunnittelu- ja konsultointi- kuin myös rakennuttamisen ja valvonnan palveluja. Tätä kokonaisuutta tulemme vahvistamaan jatkossa edelleen. Rejlers on monialainen toimija ja meillä on kaikkiaan yli 150 ammattilaista Turussa, sanoo Kirsi Hautala, Rejlersin Rakentamisen toimialajohtaja.

Vuonna 1942 perustettu Rejlers työllistää yli 2400 työntekijää yli 80 toimistossa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Arabiemiirikunnissa.

Rejlers tarjoaa asiakkailleen digitaalisia palvelu- ja projektiratkaisuja sekä konsulttipalveluita teollisuuden, energian, rakentamisen ja infrastruktuurin aloille. Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2020 oli noin 93 miljoonaa euroa. Suomessa Rejlers työllistää yli 1 000 työntekijää 21 paikkakunnalla.