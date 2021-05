Ernströmgruppen ostaa Mynämäellä toimivan Muovitechin

Ruotsalainen Ernströmgruppen ostaa 90,1 prosenttia Mynämäelläkin toimivan Muovitech-konsernin osakkeista.

Muovitech valmistaa keräinjärjestelmiä geotermisille sovelluksille, kuten maalämpöpumppuihin perustuville uusiutuville lämmitysratkaisuille. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Ruotsin Brämhultissa, ja sillä on tytäryhtiöitä useissa Euroopan maissa. Viime vuonna yrityksen liikevaihto oli 275 miljoonaa Ruotsin kruunua.

Geotermisen energian markkinoita vauhdittavat tällä hetkellä muun muassa erilaiset hiilineutraaliustavoitteet. Esimerkiksi erilaiset hybridijärjestelmät, joissa geoenergia yhdistyy aurinkoenergiaan, ovat tavoitteisiin sopivia jäähdytys- ja

lämmitysratkaisuja.

Ernströmgruppen on Göteborgissa perustettu teollisuuden monialayritys, joka ostaa ja kehittää erikoistuneita teollisuudenalojen yrityksiä. Koinserni koostuu tällä hetkellä yli kolmestakymmenestä yhtiöstä, joiden kokonaisliikevaihto on noin 2,5 miljardia Ruotsin kruunua ja joilla on yli tuhat työntekijää Pohjoismaissa ja Baltiassa.