Yaralaiset ovat tarttuneet innolla sarviin – työsuhdepyöriä hankittiin ensimmäisenä kuukautena parin pyörän päivätahtia

Ugissakin toimiva lannoitevalmistaja Yara Suomi on huhtikuun alusta alkaen tarjonnut koko henkilöstölleen mahdollisuuden hankkia verovapaa työsuhdepyörä. Yaralaiset ovat tarttuneet mahdollisuuteen innolla, sillä ensimmäisen kuukauden aikana 56 työntekijää tilasi pyörän itselleen. 27 pyöristä on jo käytössä.

Yaralle pyöriä toimittavan yrityksen edustaja Lasse Keronen kertoo, että Yarassa tahti on ollut kovempi kuin keskimäärin on arvioitu. Kerosen mukaan ennuste on, että 10–15 prosenttia työsuhdepyöriä tarjoavien yritysten henkilöstöstä hankkii pyörän.

Yara perustelee pyöräedun tarjoamista sekä työntekijöiden hyvinvoinnilla että hiilineutraaliustavoitteilla. Edun edellytyksenä on voimassa oleva vakituinen työsuhde ja pyöräetu tarjotaan osana kokonaispalkkaa.

Suomessa tehtiin viime syksynä päätös tukea vähäpäästöisemmän liikenteen kehittämistä mahdollistamalla verovapaat työsuhdepyörät.