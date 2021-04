Seapoint laajentaa Mathilda Marinaan ja Airistoon

Veneilypalveluita tarjovan Seapointin toiminta kasvaa Varsinais-Suomessa kahdella uudella veneasemalla. Ketjuun liittyvät Mathildan Marina Salossa ja Airisto.

Seapoint on vuonna 2014 perustettu palveluketju, jolla on yhteensä 20 veneasemaa Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Saimaalla. Seapoint on osa Juva Shipping -konsernia.

Viime kaudella ketju aloitti yhteistyön veneiden pohjanpesuja tarjoavan Brush'n Go:n kanssa, ja jatkossa palveluita on tarjolla Barösundin, Dalsbrukin, Espoon, Mathildan Marinan, Porkalan, Sandnäsuddin ja Vuosnaisen Seapoint-asemilla.