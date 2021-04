Onko tosiaan niin?

No ei mene kyllä asunnot kaupaksi joka paikassa, ei ainakaan alle 200 000 eron talot. Neljä vuotta omakotitaloa/mökkiä etsineenä voin sanoa, ettei talot käy kaupaksi Teersalossa, Velkuanmaalla, Merimaskussa, Rymättylässä eikä Aaslaluodossa. Myös Piikkiössä ja Paimiossa on melko hiljaista. Edes tonttikauppa ei näissä paikoissa juuri käy. Ei mene hyväkuntoiset talot eikä huonommatkaan kaupaksi. Kesämökkejä ei ole kauheasti näillä alueilla edes tarjolla. Suurin tarjonta näillä alueilla, eikä sekään ole todellakaan kovin suuri, on hometaloista tai taloista, joissa on paljon riskirakenteita eli vuosien 1950-1980-lukujen taloista. Kukaan ei tunnu haluavan niitäkään.



Olisiko niin, että OP ottaa vain turvallisia helpommin kaupaksi meneviä kiinteistöjä kun heillä kauppa käy? Ehkä ei olisi kannattanut tehdä lehtiartikkelia vain yhden välittäjän mainostamiseksi, niin olisi saanut todenmukaisemman kuvan lähialueiden asuntomarkkinoista. Eikä oikotiellä tehtyjen hakujen lisääntyminen ole sama asia kuin tehtyjen kauppojen lisääntyminen, josta Oikotie ei kertonut artikkelissa lainkaan. Kyllä itsensä kehumisella saa lisää Oikotien käyttäjiä. Tuntuun siltä, että tiedotusvälineet syyllistyvät asuntokaupan kasvun hypettämiseen mutta todellisuudessa asuntokauppa ei näillä syrjäkylillä käy. Asuntojen vuokraaminen lienee sitten eri asia. Kaipaisin vähän laadukkaampaa analyysia aiheesta. Tämä artikkeli vajosi iltapäivälehtien tasolle.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.