Vallox Oy laajentaa tilojaan Loimaalla

Ilmanvaihtolaitteita valmistava Vallox Oy laajentaa Loimaalla sijaitsevan tehtaansa varasto- ja lähettämötiloja. Nykyiset noin 13 000 neliön tuotanto- ja varastotilat tiloihin kasvavat 2000 neliöllä. Kolmen miljoonan euron investoinnilla tavoitellaan toimituskyvyn parantamista entisestään.

Varastointitilojen lisäys mahdollistaa myös sisälogistiikan uudelleenjärjestelyn, jonka avulla haetaan parempaa tuottavuutta.

Vallox Oy:n Loimaan tehdas on perustettu 1971. Yritys on selvinnyt koronapandemiasta tähän mennessä hyvin, sillä koronan vaikutus asuntotuotantoon on ollut viime keväistä arviota selvästi pienempi. Valloxin alkuvuosi on mennyt jopa suunniteltua paremmin ja lähitulevaisuuden näkymätkin ovat varovaisen positiiviset.

Valloxin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 38 miljoonaa euroa, josta hieman vajaa puolet tulee viennistä.