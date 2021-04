Osuuspankki sulkee Merimaskun konttorinsa ja supistaa muiden konttorien aukioaikoja

Turun Seudun Osuuspankki jatkaa konttoriverkostonsa harventamista sulkemalla Naantalin Merimaskusta konttorinsa.

Palvelupiste suljetaan toukokuun loppupuolella ja sen toiminnot siirretään Naantalin keskustan pisteeseen. OP:n mukaan työntekijät jatkavat muissa konttoreissa.

– Merimaskun palvelupisteen sulkeminen on varmasti merkityksellinen asia merimaskulaisille, mutta toivottavasti kahdeksan kilometrin päässä oleva Naantalin palvelupiste vastaa useimpien asiakkaiden asiointitarpeisiin sujuvien etäkanavien lisäksi, liiketoimintajohtaja Petri Leino sanoo tiedotteessa.

Pankki myös supistaa konttoriensa aukioloaikoja 7. kesäkuuta alkaen. Naantalin, Paraisten ja Vehmaan konttorien viikottaiset aukiolopäivät tulevat vähenemään.

Kaarinan ja Raision konttorit ovat auki päivittäin, mutta niissäkin kassapalveluiden aukioloaikoja lyhennetään. Ajanvarauksella voi asioida kaikissa konttoreissa 8–20 niinä päivinä kun konttori on auki.

Osuuspankki on useimpien muiden pankkien tavoin karsinut konttoriverkostoaan jo vuosien ajan ja siirtänyt vähitellen palveluita puhelin- ja verkkoneuvotteluihin.

OP:n mukaan koronpandemia on vauhdittanut tätä kehitystä, sillä esimerkiksi käteisen käyttö on entisestään vähentynyt. Myös sähköinen asiointi on lisääntynyt koronan myötä.