V-S Yrittäjät vastustaa liikkumisrajoituksia – "Rajoitukset pakottavat erikoiskauppoja laittamaan lapun luukulle"

Varsinais-Suomen Yrittäjät ry vastustaa hallituksen keskiviikkoiltana pääkaupunkiseudulle ja Turkuun esittämiä liikkumisrajoituksia. Yhdistyksen mielestä rajoitukset vaikuttaisivat kohtuuttomasti pk-yritysten toimintaan.

Varsinais-Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Hakkarainen pelkää, että erityisesti monet Turun keskustan pienet palvelu- ja kaupan alan kivijalka- ja erikoisliikkeet sekä jo aiemmin tiukoin toimin rajoitettu ravintola-ala eivät selviä lisärajoituksista.

– Ihmiset ovat liikkuneet vähäisissä määrin jo vuoden. Lisäksi Toriparkki-työmaa vaikutuksineen on rasittanut keskustan pk-yrityksiä Turussa jo pitkään. Yhtä lailla liikkumisrajoitukset pakottavat ostoskeskusten erikoiskauppoja ja pienyrityksiä laittamaan lapun ainakin määräajaksi luukulle, kun asiakkaat kaikkoavat lopullisesti, Hakkarainen sanoo tiedotteessa.

Liikkumisrajoitukset on tarkoitus asettaa kolmeksi viikoksi kerrallaan. Lain hyväksymisen jälkeen hallitus antaisi asetuksen, jolla rajoitukset tulisivat voimaan. Rajoituksiin liittyy paljon kysymyksiä epätietoisuutta. Turun Sanomat uutisoi keskiviikkona, kuinka toistaiseksi on vielä epäselvää, koskisivatko rajoitukset vain Turkua vai myös ympäryskuntia.

Hallitus arvioi esityksessään, että esitettyjen toimien myötä konkurssiriski kasvaa, yrityksiä lopettaa toimintansa, työntekijöiden irtisanomiset lisääntyvät ja bruttokansantuote ottaa merkittävän iskun. Merkittävimpien uusien yritysvaikutusten arvioidaan kohdistuvan erikoiskaupan vähittäiskauppaan ja muihin henkilökohtaisiin palveluihin, kuten kauneudenhoito- palveluihin ja kampaamoihin, sekä jossain määrin myös henkilöliikenteeseen.

– Toivomme, että lakiesitys ei mene eduskunnassa läpi. Se rajoittaa yritysten oikeutta harjoittaa elinkeinotoimintaa suhteettoman kovalla kädellä ja on monen kansalaisen ja yrittäjän oikeustajun vastainen, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter sanoo.

Toistaiseksi on epäselvää, miten liikkumisrajoituksista johtuvat tappiot kompensoitaisiin yrityksille. Varsinais-Suomen Yrittäjien hallitus keskusteli liikkumisrajoitusten vaikutuksista kokouksessaan keskiviikkona. Hakkarainen korostaa, että kun maakunnan keskuskaupunki Turun elinkeinoelämä sakkaa, sillä on vaikutuksensa koko seudulle.

– Olen huolissani koronapandemian ja tehtyjen toimien jälkivaikutuksista. Yritykset ovat elinvoiman kivijalka. Seudun toimijoilta tarvitaan voimakasta edunvalvontaa, jotta maan hallituksen ymmärrys seutumme ja yritysten tukemisen merkityksestä kasvaa. Varsinais-Suomi on pääkaupunkiseudun ohella yksi maamme talouden veturialue. Tukitoimia on ohjattava sinne, missä niistä on eniten hyötyä, Hakkarainen sanoo.

Hakkarainen peräänkuuluttaa hallitukselta nopeaa suunnitelmaa ja selkeää viestintää jatkotoimista: milloin ja minkälaisia lainsäädäntömuutoksia ja tukitoimia on valmisteilla yritysten tueksi ja mikä on maan hallituksen exit-suunnitelma kriisistä selviämiseksi.

– Terveysturvallisuus ja siitä huolehtiminen akuutin kriisin keskellä on tärkeää ja ymmärrämme tilanteen vakavuuden, mutta yrittäjät kantavat nyt kriisistä kohtuutonta taakkaa.

Yrittäjäjärjestön mukaan koronarokottamista tulisi nopeasti kohdistaa alueille, jossa tautitilanne on pahin. Myös lomautuksia koskevaa lainsäädäntöä tulisi pikaisesti muuttaa viime kevään tapaan niin, että ilmoitusaika olisi normaalia lyhyempi.