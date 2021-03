VR:n toimitusjohtaja otti lopputilin

VR Groupin toimitusjohtaja Rolf Jansson on irtisanoutunut tehtävästään, junayhtiö tiedotti keskiviikkona. Jansson siirtyy Aspo Oyj:n toimitusjohtajaksi. Hän on kuitenkin luvannut jatkaa nykyisessä tehtävässään syksyyn saakka tai siihen asti, että VR on löytänyt uuden johtajan.

Jansson on toiminut VR:n toimitusjohtajana viimeiset viisi vuotta. Tuona aikana valtion rautatieyhtiö on takonut vahvaa tulosta. Tosin koronapandemia on nakertanut yrityksen voittoa. Aspo puolestaan on kotimainen monialayritys, jonka valikoimaan kuuluu kaikkea leipomolaitteista laivakuljetuksiin.

– VR jatkaa vielä toistaiseksi Rolfin johdossa, ja kaikki kehityshankkeet jatkuvat normaalisti. Uuden toimitusjohtajan valinnasta kerrotaan heti, kun hakuprosessi saadaan päätökseen, toteaa Kjell Forsén, VR Groupin hallituksen puheenjohtaja.